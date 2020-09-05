"رحمة" تعاني من عيب خلقي خطير.. ووالدتها: "قلبي بيتقطع"

الطفلة رحمة عمرو، ذات الـ 21 يوما، تعاني من عيوب خلقية عبارة إصابة بورم بالمخ وخروج مكونات المخ من الجمجمة، وتحتاج إلى فحوصات طبية لإجراء تدخل جراحي عاجل، ولكن ظروف أسرتها لا تساعد على ذلك.

رحمة من مدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، والدها عامل باليومية وأمها ربة منزل.

تقول والدة "رحمة"، إنها وضعت ابنتها في إحدى العيادات الطبية، لكنها فوجئت عقب ولادتها بإصابتها، فذهبت بها إلى الرعاية الصحية، "قالوا لي لازم تعملي إشاعات وتحاليل للطفلة فورا، وتذهبي بها لمستشفى الأطفال الجامعي".

وتابعت "نظرا لضيق ذات اليد فوالدها عامل باليومية وهذه الأيام الوضع على غير ما يرام، نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد لأن كورونا وقفت حال الناس كلها، خشيت أن يطلبوا مني تحاليل ونفقات علاج فرجعت للمنزل بها، ولكن كلما نظرت إليها أشعر بقلبي يتمزق ولكن ما بيدي حيلة، ولا أدري كيف أرحمها من العذاب الذي تعانيه".

وطلبت أسرة الطفلة أهل الخير يقفوا بجوار طفلتها، ليرحموها من العذاب وينقذوها من الموت".