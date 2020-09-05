"الصحة" توضح خطورة قلة النوم وأسبابه: يضعف الجهاز المناعي

قالت مبادرة 100 مليون الصحة إن قلة النوم تساعد على إضعاف جهاز المناعة وبالتالي تسهل عملية الإصابة بالعدوى والفيروسات المختلفة، لافتة إلى ضرورة أخذ الفرد قسطًا كافيًا من النوم من 7 لـ9 ساعات وتحديد مواعيد نوم مع ممارسة النشاط الحركي خلال اليوم.

100 مليون صحة: تغير الرويتن اليومي والتوتر سبب النوم المتقطع

وأوضحت المبادرة، في منشور توعوي لها، أسباب النوم المتقطع، والتي جاءت على النحو التالي: "التحول المفاجئ في الروتين اليومي كتغير مواعيد النوم والإصابة بالتوتر والقلق الذي يؤثر على قدرة خلايا الدم البيضاء في محاربة العدوى، ووجود مشاكل صحية كدخول الحمام ليلًا بسبب شرب السوائل كثيرًا مما يسبب الاستيقاظ أثناء النوم، والشعور بالبرودة أو الحرارة يتسبب في القيام كثيرًا أثناء الليل والكوابيس وهكذا.

وقدمت المبادرة مجموعة إرشادات للمواطنين لتفادي الإصابة بالنوم المتقطع، ومنها الالتزام بجدول نوم معين وتجنب استخدام الموبايل قبل النوم بساعتين على الأقل، واختيار مكان مناسب للنوم وقبل النوم لا مانع من قراءة كتاب.

وأشارت المبادرة إلى أهم النصائح لتقوية الجهاز المناعي وهي ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا لأنها تساعد على التحكم في ضغط الدم والحفاظ على مستوى السكر في الدم، وتحسين صحة القلب والحالة النفسية.