جامعة القاهرة تنشئ محركا بحثيا عن كورونا باستخدام الذكاء الاصطناعي

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا جديدًا حول ما جرى إنجازه من الفرق البحثية العلمية لمكافحة مرض فروس الكورونا (كوفيد 19) والمكلفة بالعمل على متابعة مستجدات البحث العلمي، في إطار استراتيجية جامعة القاهرة في توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع.

وقال الخشت، إن فريقًا بحثيًا مشتركًا من كليتي الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، أنشأ محركًا بحثيًا يتيح لأي شخص في العالم عمل مسح مرجعي على أبحاث كورونا، والوصول مباشرةً لملخص سريع يوجز خلاصة هذه الأبحاث conclusion (إن وجدت)، كما يبرز المحرك البحثي ثلاثة موضوعات هي الأكثر أهمية في الأبحاث، وهي: الأعراض وتشخيصها، العلاجات المتاحة، الدراسات السريرية على العلاجات واللقاحات.

المحرك يخصص قوائم خاصة للأبحاث المتعلقة بأعراض المرض وتشخيصه والعلاجات المتاحة

وأشار التقرير المقدم لرئيس جامعة القاهرة، إلى أن علماء الجامعة استخدموا بعض تقنيات الإحصاء والذكاء الاصطناعي لإيجاد أكثر الكلمات تكرارًا في الأبحاث وبالتالي تسهيل عملية البحث عن طريق تلخيص مسبق لخلاصات هذه الأبحاث وتوفير أزواج من الكلمات الدالة الأكثر تكرارًا، بعد استخلاصها أسبوعيًا من محركات البحث العالمية وفرزها لتقتصر على أبحاث فيروس كورونا.

كما يخصص المحرك البحثي أيضًا قسمًا خاصًا للأبحاث التي نشرها علماء جامعة القاهرة، والتي وصل عددها إلى 85 بحثًا من مجموع 349 بحثًا نشرها علماء من جميع جامعات مصر ومراكزها البحثية.

الخشت: استراتيجية الجامعة تركز على توظيف البحوث العلمية لخدمة قضايا المجتمع والمشروعات القومية

وأكد التقرير أن مهمة أعضاء الفريق البحثي الاطلاع على كل جديد ينشر دولياً، حيث يتسابق علماء العالم في النشر العلمي، إلا أن الكثير مما يُنشر في العالم يحتاج إلى مراجعة مستمرة لأن الكثير من المسودات البحثيّة تُنشر قبل تحكيمها، ولذلك يعاون الفريق البحثي عدد كبير من أعضاء الهيئة المعاونة وبعض النابغين من طلاب الدراسات العليا بعمل مسح ومراجعة وتلخيص متكامل لهذه الأبحاث.

وقالت أمنية خليل رئيس الفريق البحثي الرئيسي، إن مشروع المحرك البحثي بدأ على مرحلتين: كانت مرحلته الأولى (ولا تزال) تجرى بواسطة متطوعين من طلبة الدراسات العليا الذين جمعوا 535 دراسة سريرية وتلخيصها في جداول وإتاحتها لجميع علماء مصر والعالم دون مقابل على موقع كلية الصيدلة على الإنترنت، إلا أن الاعتماد الكلي على طلبة وباحثين في هذا المجال يعد من المستحيل، حيث تعدت الدراسات المنشورة عن الجائحة والڤيروس بأبعادها المختلفة الستين ألف ورقة بحثية، منها أكثر من 40 ألف ورقة بحثية محكمة ومفهرسة بموقع المراجع العلمية الأشهر PubMed والذي يوفر ملايين الأبحاث ويتيح البحث فيها، لكنه أيضًا من المحال على أي باحث أو فريق بحثي في العالم مسح 40 ألف بحثً عن ڤيروس الكورونا المستجد في وقت مناسب لإيجاد أهم المعلومات.