الخشت: إعلان نتائج معظم كليات جامعة القاهرة والباقي بنهاية أغسطس

تسدل جامعة القاهرة اليوم، الستار على امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية للعام الجامعي 2019 / 2020، بعد 7 أسابيع على انطلاق الامتحانات في 11 يوليو الماضي، والتي أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية لقياس القدرات المختلفة للطلاب، والتي تجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل، ولم يتبق إلا بعض الاختبارات العملية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ "امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة مرت بسهولة ويسر، وتدخلنا في وضع الجداول ولجأنا لحلول عديدة لعدم اللجوء للخيام، ما وفر ملايين الجنيهات وحمى المشاركين من أخطار وجود أعداد كبيرة في خيام تتعارض مع شروط وقواعد الحماية المدنية".

وأضاف: "تدخلنا بشكل فوري عند ظهور بوادر أي مشكلة، وجرى حلها فورا بقرارات حاسمة واحتوائية، مؤكدًا أنّ الإجراءات الصارمة الاستباقية منعت أي معوقات طوال فترة الامتحانات، كما لم يتم رصد أي مشكلات من شأنها التأثير على انتظام الامتحانات، وجرى وضع خطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنّ عدد طلاب السنوات النهائية في جامعة القاهرة هو الأكبر في الجامعات على مستوى العالم، إذ يبلغ عدد الطلاب في الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.

وأكد الخشت، أنّ امتحانات طلاب الفرق النهائية شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية الدقيقة التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وأوضح أنّ 10 كليات أعلنت بالفعل نتائج امتحانات طلاب الفرق النهائية بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان، كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل بقيتها خلال الأيام المقبلة، مثل كليتي التمريض والآداب، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا بحد أقصى نهاية أغسطس الحالي.