"أرض الإصلاح الزراعي".. أعجب بها مبارك ووثقت علاقته بوالي

للدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق الذي وافته المنية، صباح اليوم، تاريخ سياسي كبير، وآخر مع الزراعة المصرية ومن تولى مقاليدها، فقد علم أجيال من الزراعيين في كلية الزراعة بجامعة عين شمس حينما كان أستاذا بها فترة الستينات، وعاصر العديد من كبار الزراعيين.

ففي بداية السبعينات تم تعيينه مستشارا للعديد من وزراء الزراعة منهم المهندس سيد مرعي أول وزير الزراعة جاء بعد ثورة 1952، ثم الدكتور إبراهيم شكري، ثم الدكتور عبدالعظيم أبو العطا والدكتور محمد داوود، وكان للدكتور "والي" علاقة قوية برئيس حزب الوفد، فؤاد سراج الدين والذي استعان به في نهاية السبعينات لوضع استراتيجية زراعية لحزب الوفد مع بداية تشكيل الأحزاب وعودة الحياة السياسية.

علاقات جمعت يوسف والي مع مبارك وسيد مرعي وفؤاد سراج الدين

في بداية الثمانينات تم تعييه يوسف والي وزيرا للزراعة حتى عام 1985 حين عين نائبا لرئيس الوزراء الذي أعجب بطريقة إدارته لأزمة الإصلاح الزراعي حيث صدر حكم قضائي بعودة أراضي الإصلاح الزراعي لأصحابها الأصليين بعدما أممتها ثورة 1952 ووزعتها على صغار الفلاحين، حيث اقترح والي على مبارك تسليم أراضي بديلة لهم في مناطق الاستصلاح بالنوبارية والصالحية وكفر الشيخ والإسكندرية، مع منحهم منزلا جديدا وهي الفكرة التي أعجب بها الرئيس الأسبق مبارك وتم تنفيذها ووثقت علاقة الإثنين.

ترك يوسف والي موقعه من الحزب في 2002 وموقعه التنفيذي في 2004 ليتم حبسه في قضية المحمية الزراعية ونقض الحكم وقبل النقض وتم انقضاء الدعوى.

ظل والي صامدا وصامتا أمام محاولات كثيرة لهدمه معنويا في العديد من القضايا أشهرها المبيدات المسرطنة التي تم تبرأته منها، وتوفى في نفس الشقه الذي منحها له والده في العمارة التي بناها والده المستشار محمد أمين والي عام 1956.