الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمؤسس جروب "شاومينج"

كتبت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم، نهاية أهم وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث أصدرت حكما بمعاقبة مؤسس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم يعمل بسلسلة مطاعم شهيرة.

وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل، لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للإطلاع، وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والنيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وقالت مصادر إن المتهم هو أحد أخطر مسربي امتحانات الثانوية العامة، وأسس، لهذا الغرض، جروبات على تطبيق تليجرام، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المتهم والقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية.