أحلام عن ألبومها الجديد: يحمل أسماء شعراء وملحنين مخضرمين

كشفت الفنانة أحلام، عن آخر تطورات ألبومها الغنائي الجديد، والمُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، إذ جرى الانتهاء منه بنسبة 70% تقريبًا.

وكتبت "أحلام" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "صباح الخير على أصدقائي وأخواني وخواتي جمهوري الأقرب إلى قلبي، أولًا أحب أشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدي وألبومي، أنا كنت ملتزمة جدًا بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو، والاستوديو يعني ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر، الآن الوقت صار أفضل مع أني حريصة جدًا".

وتابعت: "مع أني حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت اتكلم عن ألبومي فهو جاهز بنسبة 70%، ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الألبوم، إما بالنسبة لعمل سنقل فهو مش في حساباتي أبدًا لأني مركزة في ألبومي أكثر وممكن لو عندي عمل جاهز أفاجئكم فيه كسنجل".

واستكملت: "أتمنى من الجميع ألا يخمن الأغاني والشعراء والملحنين من نفسه عندما يكون الألبوم جاهز واخترت كل أغانيه النهائية، أنا فقط الوحيدة من ستعلن عن كل تفاصيل الألبوم، ومعلومة مهمه كل الفنانين يختارون أكثر من 20 أو 30 ويمكن 40 عملًا وبعدها تتمّ تصفية الأغاني النهائية".

واستطردت: "أرجو عدم تداول أي شيء بخصوص الألبوم منعاً للإحراج مع الشعراء والملحنين، وبالنهاية مقدرة محبتكم وحرصكم بس الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله لكم ومتأكّدة منه إن ألبومي ألبوم من الطراز الرفيع والرفيع جدًا لأنه يحمل أسماء شعراء وملحنين كبار ومخضرمين وأغاني تليق بهم وبجمهوري شكراً لكم".