"س و ج" أبرز الأسئلة حول صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، دعمًا لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خصوصًا في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي.

وتستعرض "الوطن" أبرز الأسئلة حول هذا الدعم:

*من المستفيدين من هذا الدعم النقدي؟

- جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد.

* ماذا عن المرشدين المستفيدين من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة؟

- لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة، فالمبادرة الجديدة تأتي في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنها والتي تأثر بها العديد من القطاعات ما أدى إلى عدم قدرة القطاع السياحي على سداد التزاماته الأساسية.

* متى سيبدأ الصرف؟

- سيبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر 2020، وبواقع ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات.

* أين يتم صرف المساعدات؟

- الصرف سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد، فقد جرى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.

* كيف يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم؟

- بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وعنوانه: www.Moss.gov.eg، فمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي، تأتي ضمن إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا وما تبعه من تباطئ اقتصادي وتجاري ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.