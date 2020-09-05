التضامن تحدد الفئات المستحقة لـ معاش الطفل وضوابط الحصول عليه

يقدم قطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، معاش الطفل، وهو معاش يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) عاما، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لمعاش الطفل، الفئات المستحقة، شروطه، ضوابط الحصول عليه، وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للمعاش

ـ الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

ـ أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيــت.

ـ أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات.

إجراءات الحصول على معاش الطفل من التضامن

ـ ​يقدم طلب الحصول على المعاش على طلب الحصول على خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

ـ يمكن الحصول على طلب الحصول الخدمة هنـــا.