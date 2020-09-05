"الأعلى للشؤون الإسلامية" يكشف سبب سرقة نجف أثري بمسجد الحسين

كشف عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية سرقت النجف الأثري الموجود بمسجد الإمام الحسين والذي كان إهداءً من أسرة محمد علي والخديوي إسماعيل، متهمًا إياها بارتكاب الجريمة لصالح إحدى الشركات التركية، وذلك في السنة التي تولوا فيها حكم مصر.

وتحدى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، "عناصر الجماعة الإرهابية وأبواقهم الإعلامية أن يكذّبوا هذه الجريمة".

"هندي": الحكومة ضاعفت مال الوقف خلال الـ7 سنوات الماضية لـ1.4 مليار جنيه

وعن الخطوات التي أجرتها مصر لتطوير المساجد، قال "هندي"، إنَّ مصر منذ عام 2013 وحتى الآن أولت اهتمامًا كبيرًا لخدمة بيوت الله، متابعًا أن الإجراءات التي نفذتها مصر استهدفت عمارة المساجد وليس بناءها فقط، وذلك من خلال خطة تجديد وإحلال المساجد وزيادة عائد الوقف أيضًا، مشيرًا إلى أنَّ هناك لجنة رئاسية مختصة يرأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، لتنمية وتطوير مال الوقف الذي ارتفع خلال الـ7 سنوات الماضية أكثر من الضعف ووصل لنحو مليار و400 مليون جنيه ومن المتوقع أن يصل لأكثر من ذلك في العام المقبل.

وأكمل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنَّه خلال تولي الجماعة الإرهابية الحكم كانت تريد إقامة أحد المشروعات المشبوهة "مشروع الصكوك" لبيع مال الوقف المخصص لعمارة بيوت الله والمساجد، لافتًا إلى زيادة الموازنة الخاصة لعمارة المساجد خلال السبع سنوات الماضية بنحو مليار و200 مليون جنيه.