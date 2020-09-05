"الأطباء" توافق على عقد عمومية لـ"الصيادلة" بدار الحكمة 30 أكتوبر

وافقت نقابة الأطباء على طلب مجموعة من الصيادلة بعقد جميعة عمومية طارئة في 30 أكتوبر المقبل بمقر دار الحكمة، ووجهت إليهم خطابا ممهورا بتوقيع الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، قالت فيه إنه "تم عرض الموضوع على هيئة المكتب بتاريخ 27 يوليو الماضي وقررت الموافقة على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية من 14 أغسطس لـ30 أكتوبر المقبل بسبب جائحة كورونا، مع إحضار حكم محكمة بصحة انعقاد الجمعية العمومية".

من جانبه قال الدكتور عادل عبد الغني، أحد الصيادلة المطالبين بعقد الجمعية العمومية غير العادية، إنه في 22 أغسطس من العام الماضي "قمنا نحن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لصيادلة مصر بدعوة الأعضاء للتوقيع على طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية بمقر النقابة العامة للصيادلة من أجل النظر في إلغاء الحراسة وباقي جدول الأعمال المعلن" بحسب تعبيره.

وتابع عبد الغني في تصريح لـ"الوطن": حضر 293 عضوا ووقعوا على الطلب، وأصبح الطلب قانونيا، وتقدمنا إلى الممثل القانوني لمجلس النقابة وهو الحارس بطلب لعقد الجمعية العمومية، وقد رفض استلامه، فتم إرسال إنذار له على يد مُحضر، بطلب انعقادها خلال ثلاثون يوما من استلام الإنذار، وإلا أصبح من حق الداعين للجمعية انعقادها في أي وقت وأي مكان يحددونه طبقا للقانون، ومن هنا تقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٠ المقبل في القاعة الرئيسية بدار الحكمة الساعة الثانية ظهرأ.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت عام 2018 بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبدالعليم نجاح، رقم 2030 لسنة 2018، والتي ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

كما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد، نقيب الصيادلة السابق، عن ممارسة مهام منصبه.

وفيما يلى صورة من توقيعات بعض الصيادلة لعقد الجمعية العمومية غير العادية بحسب الصيدلي عادل عبد الغني: