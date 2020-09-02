الصيادلة تشرح خطورة مخدر GHB: يسبب هلوسة شديدة ودوافع جنسية

قال الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن المخدر شديد المفعول (GHB)، هو اختصار لـ gamma hydroxybutyric ، موضحا أنه يتسبب في تثبيط للجهاز العصبي المركزي ويتم إنتاج هذه المادة في النواقل العصبية لتنظيم نشاط الجسم والنوم، مشيرا إلى أن هذه المادة وهي مادة جاما هيدروكسي بيوتيريت بالتفاعل مع مستقبلات جابا لتقليل نشاط الجهاز العصبي المركزي.

وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المخدر يستخدم لعلاج الادمان على الكحول والمخدرات في المراكز المتخصصة، وتم استخدامه استخدام سيئ في بعض النوادي لاستقطاب الضحايا، مشيرا إلى أن من يتعاطى المخدر يجعله في حالة هلوسة شديدة، إذا تم خلط المخدر مع الكحول، حيث تزيد الدافع الجنسي بشكل جنوني وقد تصل لحالات هلوسة شديدة.

وكان قد ظهر مخدر الـ"GHB" كأحد أبطال قضية فتاة الفيرمونت، بعد المعلومات التي كشفت عن استخدامه من قبل المتهمين لارتكاب جريمتهم بحق الفتاة المجني عليها، وخلال ساعات أصبح الـ"GHB" محور حديث الكثيريين الذين يسألون عن خطورته والعواقب التي قد يحدثها في حال استخدامه بطريقة خاطئة أو لارتكاب جريمة ما.

وكانت «النيابة العامة» قد أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).

وقد أمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.