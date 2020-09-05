خطة تسيير أول تاكسي كهربائي في مصر.. أبلكيشن على غرار "أوبر وكريم"

ذكرت مصادر تفاصيل خطة الحكومة لتسيير أول سيارة كهربائية في مصر قبل نهاية العام المقبل 2021، والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية تعمل عليها بالتوازي حتى تنفذ مشروع السيارة الكهربائية في مصر.

وقالت المصادر لـ"الوطن" إنَّ أول محاور الخطة الإسراع في تصنيع وتسيير 45 ألف سيارة كهربائية ذات تكنولوجيا صينية قبل حلول يونيو 2021 بينما المحور الثاني هو تنفيذ خطة إحلال المركبات القديمة التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من 20 سنة، وهو ما يؤكّد التخلص من المركبات التي صنعت قبل 2000 وأخيراً إحلال المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي محل نظيراتها التي تعمل بالسولار أو البنزين.

وكشفت المصادر أنَّ تسيير السيارة الكهربائية سيعتمد على إعداد تطبيق موحد على غرار "أوبر وكريم" لتشغيل التاكسي الكهربائي الجديد، وخلال هذا النظام ستحمل كل سيارة رقماً كودياً بجانب بدء مفاوضات مع شركات الدعاية والإعلان لوضع خريطة إعلانية تدر عائداً للمنظومة ولأصحاب السيارات الكهربائية الجديدة، بجانب الاتفاق مع شركات التأمين للمرة الأولى في مصر من أجل التأمين على حياة سائق السيارة من حوادث الطرق سواء الوفاة أو العجز الكلي.

استغلال المزارات والأماكن السياحية لتدشين محطات انتظار مزودة بمحطات شحن كهربائي للسيارات

وأشارت المصادر إلى تدشين محطات شحن كهربائي في الميادين العامة والطرق الرئيسية، إضافة إلى استغلال المساحات أسفل جميع الكباري في القاهرة الكبرى والإسكندرية لتكون جراجات لوقوف السيارات الكهربائية الجديدة، إلى جانب الجراجات الكبرى في ميدان التحرير متعدد الطوابق وميدان رمسيس بوسط القاهرة وجراجات داخل مواقف الانتظار "البارك" في المولات.

ولفتت إلى أنَّ هناك تنسيقاً حالياً مع وزارة السياحة لاستغلال المزارات والأماكن السياحية لتدشين محطات انتظار مزودة بمحطات الشحن الكهربائي للسيارات من هذا النوع، استغلالاً للرواج السياحي في تلك الأماكن، إلى جانب تغيير سلوك وطريقة وأسلوب تعامل سائقي سيارات التاكسي مع السائحين.