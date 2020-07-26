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وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية توفر مصروفات واشتريت واحدة لي

كتب:

محمد عزالدين
09:20 ص | الأحد 26 يوليو 2020
وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير الدولة لقطاع الأعمال العام، إنّ السيارات الكهربائية جيدة، لكن سرعتها ليست كما يعتقد البعض مثل سرعة سيارات الجولف، متابعا: "أنا شخصيا جبت عربية الأسبوع اللي فات المدى بتاعها في السير 487 كم، من الشحنة للشحنة، وسرعة قصوى 180 كم، وتسارع من صفر لـ100 في 7 ثوان".

وأضاف توفيق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه سيتم إنتاج سيارات كهربائية لتتحمل الإنتاج التجاري كتاكسي أو أوبر، لافتا إلى أنّ ضمان تلك السيارات يمتد لأكثر من 6 سنوات.

وأكد أنّ السيارات الكهربائية بها ذات سرعة وإمكانيات السيارات العادية، إضافة لتوفيرها للمصروفات الشهرية بشكل هائل، إذ توفر في الـ10 آلاف كيلو سير 8 آلاف جنيه تقريبًا، بين توفير سعر للوقود والصيانة "السيارة مفيهاش فلاتر".    

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