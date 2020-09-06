آباء وأمهات متهمون بجرائم قتل وتعذيب أطفالهم

شهدت الأسابيع الماضية عدة وقائع تعذيب وإهمال في الأطفال من قبل ذويهم، وتم تحرير محاضر فيها كانت الضحايا أطفال أعمارهم بين عام إلى 6 سنوات وكان المتهمون من الآباء والأمهات.

"الوطن" رصدت وقائع سطرتها محاضر الشرطة فى الأقسام..

"بنتي أكلت حتة حشيش"

وكانت على رأس هذه الوقائع، واقعة الإهمال التي وجهت إلى موظف بعد التسبب فى تسمم طفلته وذلك بعد أن تناولت الطفلة قطعة من مخدر الحشيش تخص والدها أثناء لهوها فى المنزل.

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل واقعة تسمم طفلة عامين داخل شقة بمدينتي، تبين من التحريات أن الطفلة تناولت قطعة من جوهر الحشيش أثناء لهوها داخل شقتهما، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لعلاجها، وحُرر محضر وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بحالة إعياء شديد وتسمم، وكشف تقرير الطبي أن سبب التسمم هو تناول الطفلة قطعة من مخدر جوهر الحشيش، وبمناقشة والد الطفلة قرر أنه يتعاطى المواد المخدرة في المنزل وأثناء لهو ابنته بالشقة عثرت على قطعة حشيش على الأرض وتناولتها، ما أصابها بتسمم، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

"أبويا حبسني فى البلكونة"

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع طفل يستغيث من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق، وبالانتقال تبين أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ومقيد بسلسلة حديدية وقفل مغلق بقدمه اليمنى في الشرفة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يتضمن استغاثة أحد الأطفال من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق بالقاهرة.

ألقت قوات الأمن القبض على والد الطفل، والذي علل قيامه بذلك لقيام نجله بإشعال النيران بملابسه وخشية افتعاله ثمة أفعال مماثلة لحين عودته من عمله، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيدة تعنف طفلها

قرر النائب العام التحقيق في نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

وتوصلت النيابة لوالد الطفل واستدعته واستمعت لأقواله، كما انتقلت على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية بالجيزة حيث تبين وجوده وإقامته به واتضح أن من عنفته هي والدته.

وكشفت التحقيقات أن الأم وتدعى "تهاني إحسان" قامت بتعذيب وتعنيف طفلها "مروان" 4 سنوات لوجود خلافات بينها وبين والده وانفصالهما، وطالبته عبر فيديو مصور بالاتصال بوالده، وإبلاغه بأنه لن يعيش مع والدته وأن يأتي لاصطحابه ونقله للإقامة معه.

وعقب وصول الفيديو للأب وترويجه على مواقع التواصل، انتقل فريق من النيابة بأمر النائب العام بصحبة الأب، لإنقاذ الطفل والقبض على الأم التي بررت ما فعلته بانفصالها عن والده وعدم قدرتها على الإنفاق عليه.

كما أمرت النيابة بحبس الأم وطالبت المباحث بتكثيف تحرياتها للكشف عن ملابسات الواقعة.

قهوجي وزوجته يعذبان ابنهما

نجحت وزارة الداخلية عن تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدى على طفل بالضرب وتصوير مقطع فيديو بالواقعة وبثها عبر شبكة الإنترنت، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لحماية النشء ومكافحة جرائم استغلال الأحداث.

وقالت الوزارة في بيان لها، رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث تداول مقطع فيديو على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لاستغاثة طفل وسيدة من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل بداخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وبالفحص وجمع المعلومات تبين أن المقطع المصور لأحد الأطفال طالب سن 13 وأن المُعتدى عليه والده قهوجى "له معلومات مسجلة" وقيام والدته بتصوير الواقعة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وباستدعاء المذكورين قرر والد الطفل قيامه بضرب (نجله) لتأديبه وتهذيبه وقررت والدته بقيامها بتصوير الواقعة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى لتكرار قيام زوجها بتعديه بالضرب على نجلها وعدم قدرتها على منعه ووجود خلافات زوجية بينهما.

أم تقتل طفلتها إرضاء لحبيبها

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة في العقد الرابع من عمرها وعشيقها، بتهمة قتل طفلها الرضيع بقرص منوم حتى يخلو لها الجو لممارسة الرذيلة داخل منزل الزوجية في منطقة المعصرة بحلوان.

وتبين من التحريات وفاة الطفل بجرعة مخدر زائدة، بعدما فقد الوعي بعد دقائق من تناوله العصير المخدر.

كان قسم شرطة المعصرة بحلون، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة، لممارسة الجنس مع عشيقها بداخل شقتها في غياب زوجها، ما تسبب في وفاة الطفل.

وجرى تشكيل فريق بحث، وألقي القبض على المتهمة "م. ع" ربة منزل وعشيقها "م. ف"، وأحيلا إلى النيابة العامة.