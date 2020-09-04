مباحث المنصورة تكثف جهودها لكشف لغز مقتل طفلة بقرية "الحواوشة"

تكثف مباحث مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية تحرياتها لكشف لغز العثور علي جثة طفلة داخل "شيكارة" بجوار أحد منازل قرية "الحواوشة" بدائرة المركز في اليوم الثاني لاختفائها.

وقال شهود عيان إن أحد أهالي القرية عثر على جثتها داخل شيكارة أمام منزله، وعقب إبلاغ الأجهزة الأمنية، حضرت قوة من مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث وعند فتح الشيكارة تبين وجود جثة الطفلة سهير أحمد شلبي، 3 سنوات، وانبعاث رائحة كريهة، ما يؤكد أن الوفاة كانت منذ فترة.

وأوضح الشهود أن المباحث بدأت في استجواب سكان المنزل الذي وجدت بجواره جثة الطفلة وأشاروا إلي وجود خلافات بينهم وبين والد الطفلة الضحية الذي يعمل حاليًا في دولة ليبيا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية "الحواوشة" بالعثور علي جثة طفلة بعد يومين من اختفائها، وانتقلت مباحث المركز إلي مكان العثور علي الجثة وتبين أنها للطفلة سهير أحمد شلبي، 3 سنوات، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، ووجه مدير الأمن لتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، لكشف الجناة وسرعة ضبطهم.