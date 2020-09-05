الكويت تعلن أحقية الموظفين العالقين بالخارج الحصول على رواتبهم خلال فترة تعطيل العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها تقريرا من الممثل العمالي المصري بدولة الكويت، يفيد أن وزارة الخدمة المدنية الكويتية أصدرت بعض القرارات الهامة بخصوص مرتبات الموظفين الوافدين المصريين، والوافدين العالقين في الخارج نصت على ما يلي:

1- أحقية الموظفين العالقين الذين غادروا البلاد بإجازة دورية قبل 12 مارس 2020 في الحصول على الرواتب خلال فترة تعطيل العمل.

2- يحق للموظفين العالقين الحصول على إجازة حسب النظم وإلا سيطبق عليهم الانقطاع عن العمل بعذر قهري، ولم تتضمن الضوابط النص على إنهاء خدماتهم.

موقف الموظفين غير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية

أولا: فيما يتعلق بالموظفين غير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية:

- إن الموظف الذي غادر البلاد في إجازة دورية قبل 12 مارس الماضي وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يعتبر في عطلة رسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه أثناء فترة تعطيل العمل.

- عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل، فإنه يجوز له طلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها، كما يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما ويمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من الإجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

موقف الموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية

ثانيا: فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية:

- الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل بجهة التربية والتعليم وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

- عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل، فإنه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية كما تحدده جهتكم ووفقا للقرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن؛ فإنه يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانونا ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما، ويمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونيا أو بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.

جدير بالذكر أن الممثل العمالي المصري بالكويت ذكر أن مصادر رفيعة أوضحت أن فترة تعطيل العمل رسميا من قبل مجلس الوزراء بدأت في 12 مارس حتى 30 يونيو 2020، حيث يحسب بعضها كأيام عطلة رسمية وبعضها كأيام راحة.