آثار الإسكندرية تفتح "كشك الشاي" أمام جمهور المنتزه لأول مرة

قررت مديرية آثار الإسكندرية، اليوم السبت، فتح "كشك الشاي" بحدائق قصر المنتزة للزيارة أمام الجمهور لأول مرة، وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية، واستقبال الضيوف داخل الكشك الشهير.

وقال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم إنشاء كشك الشاي في عهد الملك فاروق الأول، وأشرف على إنشائه وتصميمه المعماري المصري مصطفى باشا فهمي، سنة 1936.

وأضاف "متولي" أنه تم فتح كشك الشاي لأول مرة أمام جمهور قصر المنتزه بالإسكندرية، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة ومنظر البحر المتوسط.