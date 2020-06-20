خبير آثار بمكتبة الإسكندرية: مصر محور الأمن للمنطقة منذ القدم

قال مدير متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية حسين عبدالبصير، إن مصر محور الأمن والاستقرار منذ العصر القديم، موضحًا أن مصر خاضت العديد من المعارك ضد القوى الغاشمة من أجل إرساء الأمن والاستقرار والدفاع عن مقدراتها.

وأشار عبدالبصير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، حول كتابه "الفراعنة المحاربون: دبلوماسيون وعسكريون" الذي صدر عن مكتبة الإسكندرية، إلى أن هناك قوى دولية كانت تظهر وتختفي غير أن مصر حافظت على قوتها وعظمتها وكان الجميع يخشى قوتها العظمى، ويتطلع إلى السلام معها بأي شكل؛ نظرًا لما كانت تمور به منطقة الشرق الأدنى القديم من صراعات عدة.

وأكد عبدالبصير، أن العقيدة العسكرية المصرية ثابتة منذ القدم وتُبنى على أساس الدفاع عن الأوطان، مشيرًا إلى أن ملوك مصر وحكامها خاضوا معارك طاحنة في مواجهة القوى المعتدية، فقد استطاع أحمس طرد الهكسوس والقضاء عليهم وأسس الدولة الحديثة في العصر الفرعوني.

وأوضح عبدالبصير، أن معركة "قادش" كانت من أهم المعارك والتي حقق فيها رمسيس الثاني نصرا مدويا على الحيثيين.