الشريف: 500 مليون جنيه حصيلة الإسكندرية من رسوم جدية التصالح

كشف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عن أن إجمالي متحصلات المحافظة من رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، بلغ أكثر من 500 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن إجمالي عدد طلبات التصالح، التي تلقتها أجهزة المحافظة، بلغ 3070 طلباً للتصالح، وذلك وفقاً للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد "الشريف" أن أجهزة المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء، من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

كما شدد المحافظ على أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقاً لقانون 119 لسنة 2018، وأوضح أنه خلال الفترة من أول يناير 2020، وحتى الآن، تم إزالة 2844 مخالفة تعديات، منها 1267 إزالة فورية، من خلال وحدة الإزالات الفورية التي أنشأتها المحافظة، للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

وأشار "الشريف" إلى أنه أصدر القرار رقم 583 لسنة 2020 بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية، والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء، سواء بالتعدي على الأراضي الزراعية أو على أملاك الدولة، أو أي بناء مخالف.