محافظ الإسكندرية يفتتح مسجد "الحق المبين" ببشاير الخير 3

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مسجد "الحق المبين" بمدينة بشاير الخير 3.

وأدى الشريف أول صلاة جمعة في المسجد، بحضور محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وهنأ الشريف أبناء الإسكندرية بمناسبة استلام مديرية الأوقاف 7 مساجد كبرى على محور المحمودية، بالإضافة إلى افتتاح 4 مساجد ببشاير الخير اليوم.

وأشاد بالبنية الإنشائية بتلك المساجد والتي جرى تشييدها على الطراز الإسلامي، وتحتوي على مجمع خدمي كامل للمواطنين، لافتاً إلى أنه تتراوح مساحة المساجد من 750 إلى ألف متر، مقارنة بالمساجد التي سبق هدمها وكانت عشوائية ومبنية على أراضي مغتصبة وليس بها أي سلامة إنشائية.

ووجه المحافظ الشكر إلى رئيس الجمهورية على توجيهاته الكاملة، وافتتاحه للعديد من المشروعات القومية بنطاق الإسكندرية، والتي تأتي من ضمنها تلك المساجد.

ودعا المحافظ المواطنين بالصلاة في تلك المساجد، موجها بضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.