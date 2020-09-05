إهداء الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة لروح سمير سيف

أصدَر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، قرارًا بإهداء الدورة الثانية لملتقى أفلام المحاولة لروح أستاذ الأجيال المخرج الراحل سمير سيف.

ويفتتح مدير قصر السينما، الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة غدًا الأحد الموافق 6 سبتمبر بمقر قصر السينما بجاردن سيتي في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما يقدم الإعلامي كريم كوچاك حفل افتتاح الملتقى الثاني لأفلام المحاولة.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، أصدَر قرارًا فيما قبل بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى، والتي تتكون من المخرج أحمد البدري رئيسًا وعضوية كلا من مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعي.

يبدأ الافتتاح، بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبو زيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة.

وينتهي الافتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التي أقامها القصر أون لاين وقت الحظر، ثم عرض 4 أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى.