مخرج "صاحب المقام" يهدي الفيلم إلى روح سمير سيف

"إلى أستاذي ومعلمي، دكتور سمير سيف، أهدي روحك الجميلة هذا الفيلم"، بهذه الكلمات عبر المخرج ماندو العدل عن امتنانه لأستاذه المخرج سمير سيف، وذلك من خلال إهدائه فيلم "صاحب المقام"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فيلم صاحب المقام، بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، الراحل إبراهيم نصر، محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل، ويطرح حصريا على إحدى المنصات الإلكترونية يوم 30 يوليو من الشهر الحالي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك للجمهور تحت شعار السينما في بيتك.

وكان المنتج السينمائي أحمد السبكي، قد طرح التريللر الرسمي والبوستر الدعائي، لأحدث أفلامه "صاحب المقام"، المقرر طرحه للجمهور حصريا على منصة الكترونية، ويعتبر ذلك المرة الأولى لطرح فيلم على platform قبل نزوله بالسينمات.