أسعار السمك اليوم الأحد 7-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية اليوم الأحد 6 سبتمبر، والتي تنوعت بين البوري والبلطي والماكريل وغيرها، كالتالي:

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان 25 إلى 38 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 35 إلى 150 جنيهًا.

سمك الثعابين

ووصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين ما بين 60 إلى 230 جنيها.

سمك البربون

ووصل سعر كيلو جرام من سمك البريون من 20 إلى 55 جنيهًا، وبحسب مجمد أو بلدي.

قشر بياض

وتراوح سعر الكيلو جرام من سمك قش بياض ما بين 80 إلى 95 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلوجرام، مكرونة مجمدة 35 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 80 إلى 500 جنيه.

سمك الدنيس

ووصل سعر كيلو جرام من سمك الدنيس نحو 120 جنيها.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيلية البلطي بنحو 110 جنيهات للكيلو.