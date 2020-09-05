المالية تغير مقر مراسلات الخزانة العامة لـ سك العملة بدءا من 10 سبتمبر

أعلنت وزارة المالية، تغيير جميع المكاتبات والمراسلات التي تخص مصلحة الخزانة العامة اعتباراً من يوم 10 سبتمبر الجاري، إلى مقر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

وأضافت وزارة المالية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنَّه تمّ نقل مقر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية إلى المقر الجديد بمصلحة سك العملة، على العنوان التالي: شارع دارالسك - العباسية الشرقية بالدراسة أمام اتحاد الشرطة الرياضي - القاهرة. - الرقم البريدي: 11517- أرقام الهواتف: 24875177– 24843132 – 26855594 - رقم فـاكس: 24864972.