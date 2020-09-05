سجلات مدنية مكيفة لاستقبال المواطنين على أنغام الموسيقى

يواصل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ خطته التي تستهدف التسهيل والتيسير على المواطنين حيث أتاح استخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد مميكنة أو وثيقة زواج أو طلاق أو قيد وفاة أو عائلي أو فردي، من خلال قسم "الأحوال المدنية" بموقع الوزارة الرسمي.

وقال مصدر أمني إنه يمكن للمواطنين زيارة السجلات المدنية طبقا لمحال إقامتهم حيث تم تحديث وتجديد أغلب المقرات على مستوى الجمهورية.

وحرص عدد من أقسام الأحوال المدنية على تشغيل الموسيقى للمترددين عليها خلال فترات العمل التي امتدت في بعض السجلات للتاسعة مساء.

وأضاف المصدر أن رسوم استخراج شهادتي الميلاد والوفاة مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها بينما يبلغ سعر وثيقتي الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها والقيد العائلي والفردي بـ29 جنيها، وسعر استخراج الرقم القومي أما استمارة الرقم القومي فيتم استخراجها بـ45 جنيها واستمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها ويتم استلامها خلال 48 ساعة وبطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيه ويتم استخراجها خلال يوم يوم عمل واحد.

كما أتاح القطاع الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال "الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر"، حيث جاءت وثيقة الميلاد بـ54 جنيها وشهادة الوفاة بـ54 جنيها ووثيقة الزواج بـ59 جنيها ووثيقة الطلاق بـ59 جنيها وبطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.