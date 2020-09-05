محافظ الإسكندرية: أسعار الشقق تضاعفت 5 مرات بعد تطوير محور المحمودية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المشروعات القومية التي افتتحت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو التي تنتظر الافتتاح كثيرة جدًا.

وأضاف "الشريف"، عبر سكايب مع الإعلامي هشام عاصى، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مشروع تطوير محور المحمودية بمثابة شريان الحياة والأمل بالنسبة لأهل الإسكندرية وزائريها، ويعد المشروع القومي الأكبر والأعظم للمحافظة في العصر الحديث.

وتابع أن المشروع بطول 22 كيلو مترًا، ويربط غرب المدينة بشرقها، وليس مجرد مشروع ناقل للحركة والسيارات فقط، ولكنه مشروع تنموي كبير يضم 14 منطقة تنموية على جانبيه، موضحًا: "بتنزل من أحد المحاور بتلاقي مسجد، كنيسة، مدارس إبتدائي وإعدادي، وحدة صحية، مكاتب بريد، ملاعب مفتوحة، حمام سباحة، وصالات جيم".

وأكمل: قبل ذلك عندما كان يريد شخص الانتقال من غرب المدينة إلى شرقها كان من الممكن أن يستغرق من الوقت حوالي ساعة ونصف الساعة، وحاليًا يستغرق من 10 إلى 12 دقيقة، وأصبحت هناك سيولة مرورية غير عادية في المنطقة التي دخل فيها المحور.

وأشار إلي أن المحور ضم 4 أحياء هي غرب ووسط وشرق وحي المنتزه، وأحيا المنطقة تمامًا "تحسن مزاج المواطن السكندري بعد إنشاء المحور".

ولفت إلى أن هذا المشروع أثّر على الإسكندرية بالكامل، وسيكون تأثيره المستقبلي كبيرًا جدًا، مشيرًا إلى أن أسعار الشقق على محور المحمودية تضاعفت 5 مرات "لو في شقة سعرها 200 ألف جنيه وعلشان المحور والشكل الجمالي الرائع أصبحت تساوي مليونًا ونصف و2 مليون".