في ذكرى أول اجتماعات "السادات وبيجن" معلومات عن "كامب ديفيد"

تحل اليوم الذكرى الـ42 لبداية اجتماعات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن عام 1978 بولاية "ميريلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وترصد "الوطن" أهم المعلومات عن اتفاقية "كامب ديفيد":

- تم توقيع الاتفاقية بين السادات وبيجن بعد مفاوضات تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.

في أول أيام المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية، ولم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية.

مدة المفاوضات كانت 12 يومًا بمشاركة وفدان مصر وإسرائيلي وصلا إلى كامب ديفيد في 5 سبتمبر 1978.

تم توقيع الاتفاقية يوم 17 سبتمبر.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في الدور الأول بالبيت الأبيض.

ألقى كارتر وبيجين والسادات كلمة صغيرة على المنصة ثم بدأ التوقيع وسط التصفيق.

- العلاقات بين الوفد المصري والإسرائيلي خلال مفاوضات قبل التوقيع كانت ممتازة، وخلال المفاوضات استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية، ولكنه اتفق مع الرئيس السادات أن يكون الأمر سريا ويتم الإعلان عقب عودته إلى القاهرة.