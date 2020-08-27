محافظ بورسعيد يتفقد أعمال حديقة المنتزه وشارع عاطف السادات

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، جولة ميدانية بشارع عاطف السادات بحى الشرق، لتفقد عدد من الأعمال التي شهدت أعمال تطوير ضمن مخطط تطوير الشارع بداية من مسجد السلام بحي الشرق انتهاء بمنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ.

وقام المحافظ بالمرور على شلال المياه داخل حديقة المنتزه بمناسبة اختيار بورسعيد كعاصمة للثقافة 2020، وكذلك تفقد النافورة الراقصة بحديقة المنتزة بعد الانتهاء من تطويرها وإعادة تشغيلها والمرور على ميدان اللواء يسري عمارة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شارع عاطف السادات شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، شملت إعادة رصف الشارع وزراعة الأشجار على جانبيه، ورفع كافة المخلفات والإشغالات الموجودة بالشارع، ووضع عدد من البرجولات بما يتناسب مع أهمية موقع شارع عاطف السادات والذى يعتبر من الشوارع الحيوية والسياحية بمحافظة بورسعيد.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة والبعد عن السلوكيات المرفوضة، وعدم وضع أي إشغالات أو مخالفات تشوه المظهر الحالي للشارع ومنع الكتابة على الجدران والحفاظ على البرجولات، مؤكدا أنه لابد من وعى المواطن بجهود الأجهزة التنفيذية والتى تهدف فى المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.