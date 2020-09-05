مصدر: 295 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي الماضي

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية،أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي الماضي بلغت 295 مليار جنيه.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الحصيلة تخطت المستهدف خلال الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019-2020 .

ولفت إلى أن المستهدف من حصيلة ضريبة القيمة المضافة عن العام المالي الجاري 2020-2021 تقدر بنحو 400 مليار جنيه، بزيادة 105 مليارات جنيه عن حصيلة العام المالي الماضي.

وأنشأت وزارة المالية العام الماضي الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها، من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

ووفقًا للبيانات الرسمية لمصلحة الضرائب، قامت الوحدة خلال الفترة الماضية بأخذ عينة 122 حالة بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم تُقر عن كافة تعاملاتها في الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بفاقد ضريبى قدره 86 مليون جنيه، وتم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل أصحابها في قضايا تهرب ضريبي مخلة بالأمانة والشرف.

وكشفت الوحدة الجديدة عن وجود فجوة بين عدد المسجلين في ضرائب القيمة المضافة وبين من يقوم بتقديم الإقرارات، حيث أنه هناك 198 ألف إقرار ضريبي خلال شهر أكتوبر 2019، فى حين أن عدد المسجلين فى منظومة الإقرارات بالمصلحة يبلغ 500 ألف مسجل.