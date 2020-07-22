الضرائب: اشتراكات المواطنين بالأندية معفاة من القيمة المضافة

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة يتم تحصيلها على كل السلع والخدمات، وهو القانون الذي يحمل رقم 67 لسنة 2016، إلا المستثنى من القانون في جدول للإعفاءات، حيث أن الأندية التي تطالب أعضاءها بتحصيل ضريبة على الاشتراكات، فإن الاشتراكات معفاة، وفق البند رقم 50 في جدول الإعفاءات الشامل للسلع والخدمات.

وأضاف "صقر"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن اشتراكات الأندية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بينما تظل عضوية المشترك الأول مرة بالأندية سيدفع ضريبة بقيمة 14%، موضحا أن ما يخضع للضريبة هي العضوية لأول مرة في النادي، أما ماعدا ذلك فإن الاشتراك السنوى فهو معفي من الضريبة، ولم تستحدث مصلحة الضرائب ضرائب جديدة على تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء.

وأكد أن ما تم إشاعته خلال الفترة الماضية، عن زيادة اشتراكات الأعضاء هو أمر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين قاموا بالدفع خلال الفترة الماضية فعليهم الاتصال بالمصلحة وسيتم الرد على شكواه في غضون يومين عبر رقم 16395، ويمكن لأي مواطن الاستفسار من خلاله.