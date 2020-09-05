العمل الخيري والإنساني والتطوعي.. اختلفت التعريفات وكثرت الفائدة

يأتي الاحتفال باليوم الدولي للعمل الخيري، بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي بالعمل الإنساني المحتفل به في يوم 19 أغسطس من كل عام، وفي انتظار يوم التطوع العالمي المحتفل به في عام بشهر ديسمبر، أيام تتشابه فيما يقدماه للبشرية ولكن لكل منهما تاريخا وخدمات تختلف عن بعضهما البعض.

ندى أيوب، مهتة بالعمل الخيري، تقول إن العمل الخيري هو المجال الذي تشرع بالسعادة فيه، حين تجد فرحة المحتاجين وهي تقدم لهم ما تم جمعه من تبرعات لآخرين، تلك الدائرة التي تصفها ندى بـ"دايرة خير" تشعرها بالسعادة حين تجد أشخاص ليسوا بالضرورة أثرياء يقدمون لغيرهم ما ينقصهم، متابعة لـ"الوطن" أن في اليوم العالمي ييعمل الخيري تريد أن يصبح العالم مليئ بمبادرات الخير والقضاء الفقر والاحتياج وخصوصا في القرى الفقيرة والمهمشة.

وقالت الدكتور آمال إمام، مدير إدراة التطوع بالهلال الأحمر المصري، إنه يوجد فرقا العمل الإنساني والعمل الخيري، حيث تعتمد مؤسسة الهلال الأحمر على العمل الإنساني ولا تعتمد على جمع التبرعات وتفريقها وإنما لها أسس مختلفة تهدف لخدمة الإنسانية. وتعتمد مؤسسة الهلال الأحمر على مبادئ سبع هي: "الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والخدمة التطوعية، والوحدة، والعالمية"

شريف المقدم، يشرح الفرق بين العمل التطوعي والعمل الخيري حيث يتوجه الكثير من الشباب للعمل التطوعي ودعم المجتمع المدني من خلال مبادرات وأفكار تهدف للتنمية وهو ما يختلف قليلا عن العمل الخيري الذي يهدف لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات للمحتاجين سواء طعام أو ملابس أو خدمات.

يتفق العمل في التنمية المجتمعية والعمل الخيري بتقدم خدمات تطوعية من القائمين عليه، ويوضح المقدم في حديثه لـ"الوطن" أن في كل الأحوال لا نتقاضى أموال مقابل العمل لكن الاختلاف في نوعية الخدمة المقدمة للمجتمع الذي يحتاج للخدمتين معا، موضحا أن يتمسك بالعمل التطوعي لثقته فيما يقدمه للمجتمع من خدمة سواء من خلال المبادرات أو الحملات التي تهدف للتنمية والتطوير.

يوم العمل الخيري

أقر اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية. حيث أختير يوم 5 سبتمبر من أجل إحياء ذكرى وفاة الأم تيريزا، والتي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1979 تكريما للعمل الخيري الذي اضطلعت به من أجل التغلب على الفقر، والذي يشكل تهديدا للسلام العالمي.

يتيح العمل الخيري، فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولا ومرونة. فللعمل الخيري القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال. والعمل الخيري فاعل جدا في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية، فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.

اليوم الدولى للمتطوعين

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التطوع الدولي ليكون في 5 ديسمبر من كل عام. وينظر إليه على انه فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والسلطات الحكومية، والقطاع الخاص.

وإلى جانب تعبئة آلاف المتطوعين كل عام، يسهم برنامج متطوعي الأمم المتحدة في تحقيق السلام والتنمية عن طريق الدعوة إلى الاعتراف بالمتطوعين والعمل مع الشركاء لإدماج العمل التطوعي في البرمجة الإنمائية.

يوم العمل الإنساني

في اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يُحتفل به في 19 غسطس من كل عام، يتذكر العالم العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا أو جرحوا في أثناء أداء أعمالهم. حيث خُصص اليوم ليكون هو اليوم العالمي للعمل الإنساني تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الواقع في 19 أغسطس 2003 على فندق القناة في العاصمة العراقية بغداد ما أسفر عن مقبل 22 شخصا بمن فيهم كبير موظفي الشؤون الإنسانية في العراق، سيرجيو فييرا دي ميللو. وفي عام 2009، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الذكرى بإعلان رسميا عن اليوم العالمي للعمل الإنساني.