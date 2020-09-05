تأجيل محاكمة متهم في "غرفة عمليات رابعة" لـ 2 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات إعادة محاكمة متهم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لحضور الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار والدكتور خالد الزناتي.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، في القضية، اتهامات منها الاشتراك في إعداد غرفة عمليات برابعة العدوية، حيث مقر اعتصام الجماعة الإرهابية، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس، ونشر أخبار كاذبة.

وأصدرت المحكمة حكمًا غيابياً بحق المتهم، والذي تقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، وصدر القرار المتقدم.