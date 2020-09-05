"الوطن" تنفرد بتفاصيل أكبر كشف أثري في 2020

علمت "الوطن"من مصادر بوزارة السياحة والآثار أن البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار العاملة بمنطقة سقارة الأثرية قد اكتشفت خبيئة أثرية جديدة ستكون هي الأضخم خلال 2020.

الكشف الذي سيعلن عنه خلال أيام يضم توابيت خشبية ومذهبة محتفظة بكامل ألوانها كما يضم دفنات بشرية وحيوانية ومجموعة من تماثيل الأوشابتي وتماثيل للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس، خلاف مجموعة من الأقنعة والأواني الكانوبية وتعود للعصر المتأخر.

وقالت المصادر إن الكشف بجبانة الحيوانات التي بدأ العمل بها في أبريل 2018 وكان آخر الاكتشافات بها في أبريل من هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، حيث تم الكشف عن بئر مقاساتها حوالى 120×90 سم بعمق حوالي 11 مترًا، تم العثور بها على حجرة دفن فى أرضيتها خمسة توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

يُذكر أن البعثة الأثرية المصرية العاملة في المنطقة كانت قد اكتشفت في نهاية 2019 خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة، إلى جانب 5 مومياوات لقطط ضخمة، والتي رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة وتداولت وكالات الأنباء العالمية الكشف مؤكدة أن الحيوانات المكتشفة شبيهة بأبي الهول.