تعرف على القطعة الرئيسية بمتحف شرم الشيخ.. قرين توت عنخ آمون الأسود

أعلنت وزارة الآثار عن نقل تمثال توت عنخ آمون "الكا الأسود" قرين توت عنخ آمون الى متحف شرم الشيخ ليكون القطعة الرئيسية للمتحف عند افتتاحه، وذلك بعد عودته من لندن في رحلة استغرقت اكثر من سنتين طاف خلالها ثلاث دول ضمن 166 قطعة أثرية بمعرض"توت عنخ آمون كنوز الفرعون الصغير.

"الوطن" تستعرض قصة التمثال المصنوع من خشب وقد طلى الجسد بالقار والزى مذهب ومطعم بالبرونز وقد عثر عليه بالمقبرة الشهيرة لتوت عنخ آمون بوادى الملوك غرب مدينة الاقصر بصعيد مصر ويعود التمثال إلى الأسرة 18 فى عهد الدولة الحديثة.

عثر على التمثال ونسخة مطابقة له أمام المدخل كأنهم حارسين لغرفة الدفن ولا يكاد يختلفان فى الشكل وعثر عليهما ملفوفان بالكتان.

والتمثال يبرز الملك واقفا مقدما قدمه اليسرى على اليمنى ويقبض بيده اليمنى على عصا مقمعة رأسها كمثرية الشكل وفى اليد اليسرى عصا تحت يده كزهرة اللوتس.

يرتدى الملك غطاء الرأس المعروف باسم "الخات" تاركا اذنه مكشوفه والكوبرا على الجبهة للحماية من الأعداء والأشرار. الوجه هنا بدون لحية كما أن العينين مطعمتان من البرونز والحاجبين من الذهب.

يحتوى قفل الحزام على الاسم التاجى صاحب هيئة رع كما أن النقبة تحمل نقش "اوزير نب خبرو رع" أى سيد الأرضين.

يتدلى على صدر الملك صدرية مذهبة وسلسلة عريضة كما يزين الذراعين أساور مذهبه والنعال أيضا من البرونز المذهب.

ويظهر التمثال تأثرا بمدرسة فن العمارنة ويبدو هذا فى البطن البارز والسيقان الرفيعة والأذان المثقوبة واللون الأسود للجسد لاستحضار القدرة الأوزورية فى البعث والحياة.