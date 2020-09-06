رجاء الجداوي.. الفنانة الشيك

الأنيقة صفة لصيقة بها، و"الطِعْمَة" لقب أطلقته عليها الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، منذ السنوات الأولى لدخولها الوسط الفني، بعد أن لفتت الأنظار إليها برقتها في شخصية "خديجة" التى قدمتها في الفيلم الشهير "دعاء الكروان"، أمام سيدة الشاشة العربية، إنها الفنانة المثقفة رجاء الجداوي، المولودة بالإسماعيلية فى 6 سبتمبر من عام 1934.

تولت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، خالتها تربيتها من سن 3 سنوات، علمتها خلالها فى مدارس الفرنسيسكان الداخلية، وعادت إلى والدتها وهي في سن 14 سنة، في بداية الخمسينات، فعملت فى إحدى شركات المواصلات، ثم وجدت عملا في الترجمة لإجادتها اللغة الفرنسية، وذلك لكي تساعد أسرتها في توفير النفقات المعيشية، تشعر في حديثها بحالة امتنان للظروف التي مرت بها.

حصلت على العديد من الألقاب منها جائزة "ملكة القطن المصري" في مسابقة ثقافية باعتباره أشهر المنتجات المصرية آنذاك، وفازت باللقب بعد نجاحها في الإجابة على سؤال حول أنواع القطن المختلفة والفرق بينها، كما فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، وحصلت كذلك على "وشاح سمراء القاهرة"، بعدها عملت عارضة أزياء، فكانت أول عارضة أزياء مصرية، بعد أن كانت المهنة قاصرة على الأجنبيات فقط.

دخلت تجربة التمثيل بالمشاركة في فيلم "دعاء الكروان" أمام فاتن حمامة، والذي عرض لأول مرة بالسينمات في 1959، كما شاركت فيما يزيد على 300 عملا فنيا للسينما والتليفزيون والمسرح، منها "حلاوة الدنيا"، "ريح المدام"، "وتيمور وشفيقة"، وكان آخرها مسلسل "لعبة النسيان"، وفيلم "توأم روحي" الذى عرض مؤخرا بعد رحيلها في دور العرض، خاضت تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج تحت عنوان "اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب.

في 1970 تزوجت رجاء الجداوي من الكابتن حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، وأنجبت ابنتها الوحيدة أميرة، واستمر زواجها من حسن مختار، إلى رحيله في 2016، ظهرت محبة الناس لها خلال تعرضها للإصابة بفيروس بكورونا، فى مايو الماضي، وحازت رجاء الجداوي على محبة الناس من داخل الوسط الفني وخارجه.

وخلال حضورها احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في 2018، وقال لها الرئيس السيسي: "أنا أشكرك جدا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك وتبقي طول عمرك شيك جدا"، مؤكدا لها "اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة.. متشكر متشكر".

ويومها بكت رجاء الجداوي بعد كلمات المديح التي أهداها السيسي لها. وقالت: "أنا أخذت أعلى وسام النهار ده"، وقبل أن ترحل إثر إصابتها بفيروس كورونا في 5 يوليو 2020.