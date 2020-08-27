ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة من أرشيف والدتها بعد وفاتها
الصورة تجمع الفنانة الراحلة مع صديقتها
كتب:
ضحى محمد
02:13 م | الخميس 27 أغسطس 2020
رجاء الجداوي
نشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي صورة لوالدتها تجمعها بصديقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتساءل الجمهور عن السيدة التي معها في الصورة، وعلقت ابنة "الجداوي" علي الصورة قائلة، "أعز صديقاتها أميرة علي".
وحرصت ابنة رجاء الجداوي منذ وفاتها على مشاركة جمهورها من خلال حسابها الشخصي بصور لها تجمعها بأصدقائها، طالبة منهم الدعاء لها بالمغفرة والرحمة .