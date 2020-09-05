اجتماع بالنيابة الإدارية بعد قرار إحالة سيدة المحكمة للجنايات

كشفت مصادر بهيئة النيابة الإدارية، أنه يجرى في الوقت الحالي، اجتماعا مهما بين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالتزامن مع قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة نهى الإمام عضوة النيابة الإدارية المتهمة بالتعدي على ضابط داخل المحكمة، الأسبوع الماضي، للمحاكمة.

وأكدت المصادر، أن النيابة الإدارية كانت أرجأت التحقيق مع المستشارة نهى الإمام، لحين ظهور نتيجة التحقيقات في الواقعة، لتتخذ قرارها بناء على ذلك.

وقال مصدر بالهيئة، إن القرار بتأجيل التحقيق، تحسبا لعدم اتخاذ قرار يسبق التحقيق ويضر بالعضوة، في حالة براءتها.

وظهرت المستشارة نهى الإمام، في عدة فيديوهات، الأسبوع الماضي، خلال مشادة مع ضابط بمحكمة مصر الجديدة، وجرى التحقيق معها، وخروجها بكفالة 2000 جنيه.