محافظ الفيوم: 85% من أصحاب مخالفات البناء تقدموا بطلبات تصالح

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه مع اقتراب انتهاء المهلة المخصصة للتقدم في التصالح في مخالفات البناء، يستمر العمل بالمحافظة بشكل مستمر وكبير جدًا من أجل إنجاز هذا الملف، حيث إن هناك جدية كاملة لتنفيذ القانون بكل دقة من قبل المحافظين.

وأكد "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 85% من المخالفين في البناء تقدموا للتصالح مع الدولة في محافظة الفيوم، حيث يتبقى أقل من الـ15% وهذه نسبة بسيطة بالنسبة لعدد المخالفين.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن هناك جدية من قبل الدولة في تقنين هذا الملف، وتسير بخطى ثابتة في هذا الملف، كما أن القيادة السياسية تطالب بالجدية في القضاء على التشويه العمراني، مؤكدًا أنه ليس هناك نية في مد الفترة والتي تنتهي 30 سبتمبر المقبل.