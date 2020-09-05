"مشنوقة بشال".. العثور على جثة طفلة في بيت مهجور بالحامول

عثر أهالي قرية "السحايت"، التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة طفلة صغيرة، تبلغ من العمر 6 سنوات، "مشنوقة" بـ"شال"، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول المر كزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة الطفلة "مي ي. أ. أ."، 6 سنوات، في منزل مهجور، بعد ساعات من البحث، وعلى الفور تم تكليف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بكشف غموض الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث الحامول، لإجراء التحريات اللازمة وضبط الجناة.

انتقل رئيس مباحث الحامول إلى القرية محل البلاغ، وتبين أن الطفلة عُثر عليها "مشنوقة" باستخدام "شال" من القماش، وملقاة داخل منزل مهجور بالقرية، وبسؤال أسرة الطفلة أكدوا أنهم استيقطوا صباحاً ولم يجدوها، وجرى البحث عنها لعدة ساعات بمساعدة أهل القرية، حتى تم العثور على جثتها داخل منزل مهجور.

ويتواجد فريق بحث كامل من ضباط المباحث في القرية لعمل التحريات واستجواب شهود العيان، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان العثور على جثة الطفلة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.