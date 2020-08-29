أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة عامل مشنوقا

يكثف رجال المباحث بسيدي سالم في كفر الشيخ، من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة "عيد.م.ا"، البالغ من العمر 60 عاماً، عامل مواد بناء، حيث جرى العثور على جثته مشنوقا فوق سطح منزله.

وجرى وضع الجثمان في مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة واخطار الشرطة.

تلقى للواء خالد العزب مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد أن بعض الأهالي بإحدى قرى مركز سيدي سالم عثروا على جثة عامل مواد بناء مشنوقا فوق منزله، وجرى نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي جثة هامدة.

وذكر الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، أنه بالكشف الخارجي على الجثمان، تبين وجود آثار خنق حول رقبته، وجرى إبلاغ الشرطة.

وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لتشريحه وبيان سبب الوفاة.