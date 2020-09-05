أحمد مالك يخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا ببدلة بيضاء

شارك الفنان أحمد مالك، في العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد "The Furnace"، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهر "مالك" خلال العرض الأول، ببدلة بيضاء، كما أجرى عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام عالمية عقب عرض الفيلم، وهذا ما أبرزته الصفحة الخاصة بالمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويدور "The Furnace" حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.