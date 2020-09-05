مصر ترسل مساعدات طبية لأشقائها الأفارقة للمساعدة في احتواء كورونا

كلف وزير الخارجية سامح شكري، السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، وذلك للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة.

وذلك في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتها في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا"، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كوفيد -19 التابع للاتحاد الأفريقي.

وجرى توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى 10 دول أفريقية، وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت السفيرة "جندي"، مساء أمس 4 سبتمبر الجاري بمطار القاهرة الدولي، عدداً من سفراء الدول المعنية، وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، والذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية؛ حيث انطلقت فجر اليوم 5 سبتمبر طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.