فيديو.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى الشعب العراقي بتوجيهات من السيسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير التي تساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق.

واقعلت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق ، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير والمقدمة من جمهورية مصر العربية، حسبما ورد في مقطع فيديو عرضته القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع "يوتيوب".

وأكد الدكتور أحمد نايف، سفير جمهورية العراق في مصر، على أهمية تلك المساعدات في مساهمة قطاع الصحة العراقي في مجابهة فيروس كورونا ، " اشكر مصر على امدانا بالمواد الطبية والاجهزة والأدوية إلى العراق، ليس بالغريب تكون المساندة بين البلدين الشقيقين نابع من الترابط التاريخي بين البلدين هناك علاقات تاريخية وأزلية بين البلدين".