مدبولي يّنقل تحيات "السيسي" لحضور قرعة بطولة العالم لليد

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل الحاضرين في حفل قرعة البطولة التي تقام في سفح الأهرامات.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته: " السادة الزملاء الوزراء، ضيوف مصر الأعزاء، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السادة المتابعون من دول العالم عبر وسائل الإعلام، انقل إلى سيادتكم جميعا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع أن الرئيس السيسي يرسل لكم تحياته وتمنياته بالنجاح والتوفيق لهذا الحدث العظيم.