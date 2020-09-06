بنك التعمير والإسكان يدعم جامعة النيل الأهلية بـ15 مليون جنيه

أعلن بنك التعمير والإسكان، مساهمته بنحو 15 مليون جنيه لتطوير ودعم جامعة النيل الأهلية، منذ عام 2016.

وقال البنك فى بيان إن الشراكة مع جامعة النيل الأهلية منذ عام 2016، جاءت كجزء من مساهمات البنك فى مجال دعم العملية التعليمية، وإيماناً منه بأن المساهمة فى التطوير والارتقاء بالتعليم من ركائز التنمية البشرية، وتساعد على خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف البنك أنه أسهم فى أعمال البناء والتشطيبات وإنشاء المعامل، بالإضافة إلى شراء الأجهزة والمعدات لتجهيز المعامل، حرصاً على استمرار مسيرة الجامعة فى توفير فرص التعلم للطلاب وحصولهم على مستوى تعليمى يضاهى ما تقدمه الجامعات العالمية الرائدة والعمل فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجى.

وذكر البنك أنه يقوم بتقديم منحة دراسية لطالب واحد فى مجال الهندسة «وهى المبادرة التى قد بدأها عام 2017» وتستمر طوال مدة دراسته بالجامعة، على أن يحصل الطالب على تقدير جيد على الأقل سنوياً مع الالتزام الأخلاقى والقانونى كشرط أساسى لاستمرار المنحة.

وأشار إلى أن استراتيجيته فى مجال المسئولية المجتمعية ترتكز على مبادرات مستدامة للمساهمة فى برامج تنموية واجتماعية تخدم المجتمع مع توجيه اهتمام أكبر لمجالى الصحة والتعليم.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك يؤمن بأهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى نطاق المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح لتقديم الدعم الاجتماعى لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن البنك يولى اهتماماً خاصاً لقطاع التعليم، كما خصص لهذا القطاع النصيب الأكبر من إسهاماته فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.