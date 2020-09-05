مدبولي: قيادة السيسي الحكيمة وراء الإنجازات المتتالية في شتى المجالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ظروف وملابسات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، تأتي في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضفها مصر في يناير 2021، أن هذا الأمر يمثل تحديا إضافيا أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أوجه الإعجاز والإنجاز المتتالي الذي تشهده الدولة المصرية في شتى مجالات البناء والتنمية خلال الفترة الحالية يجعلنا نرى ما نحن بصدده اليوم امتداد طبيعي لما آلت إليه الدولة المصرية العصرية الحديثة تحت القيادة الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي.