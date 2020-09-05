  إسرائيل تسجل 1120 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، أنها سجلت 1120 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة ، منها 439 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، أنها سجلت 12 حالة وفاة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 1007 حالة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد بلغ 128 ألفا و768 حالة، من بينهم 26 ألفا و283 في حالة نشطة.