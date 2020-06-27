كورونا يضع اسرائيل في "القائمة الحمراء" للاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم، أن الاتحاد الأوربي الذي سيفتح أبوابه للسياح في مطلع شهر يوليو، يعد "قائمة حمراء" للدول التي لن يسمح لمواطنيها بالدخول إلى دول الاتحاد بسبب كورونا المستجد "كوفيد 19" ومن هذه الدول: إسرائيل، والولايات المتحدة، وروسيا، والسعودية، وتركيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت التقارير، إلى أن هذه القائمة أعدت على أساس معايير علمية تتعلق بمدى انتشار الوباء في هذ الدول، بما في ذلك معدل نمو الحالات المعدية ومصداقية التقارير من قبل الدول حول الإصابات لديها.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الحيفاوية نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن البلدان التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي هي: الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي وأندورا وسان مارينو وموناكو والفاتيكان.

كما تقرر إدراج الصين في القائمة إذا سمحت لمواطني الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها.

ووفق صحيفة لوموند، فإنه من المتوقع مراجعة قائمة الدول المسموح لمواطنيها الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي مرة كل أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت القائمة يمكن أن تتضمن المزيد الدول التي تمكنت من كبح الوباء واستطاعت التعافي.

وسيصوت الاتحاد الأوروبي على الموافقة على القائمة النهائية بحلول بعد غد الاثنين، ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز": ستتمكن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بقرار مستقل، من حظر دخول مواطني دول معينة من الدول التي وضعت على القائمة المسموح لها بالدخول، لكنها لن تتمكن من السماح بقرار مستقل للمواطنين من الدول الموجودة في "القائمة الحمراء" مثل إسرائيل، بالدخول إلى أراضيها.