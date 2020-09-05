نص كلمة رئيس الوزراء في حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحضور في حفل قرعة البطولة التي تقام في سفح الأهرامات، قائلًا: "السادة الزملاء الوزراء، ضيوف مصر الأعزاء، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السادة المتابعون من دول العالم عبر وسائل الإعلام، أنقل إلى سيادتكم جميعا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضفها مصر في يناير 2021، أن الرئيس السيسي يرسل للجميع تحياته وتمنياته بالنجاح والتوفيق لهذا الحدث العظيم، كما رحب بضيوف مصر الحاضرين لفعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي ستقام على أرض مصر في يناير 2021.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه من أرض الكنانة مصر مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ومن منطقة الاهرامات أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الانسانية ارحب بكم ضيوفًا كرامًا في بلدكم الثاني مصر، "أرحب بجماهير الرياضة المصرية والدولية المتابعين لفعاليات هذا الحدث الهام"، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح ، ولضيوف مصر طيب الإقامة بها.

وتابع: "من دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي بهذا الحشد الكريم على أرض مصر، للمشاركة ضمن فعاليات حفل اجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد في يناير 2021"، موضحًا أنه بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي على كافة الأصعدة، إلا أن الرياضة تظل دائمًا واحدة من أهم الآليات والقوى الناعمة القادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب.

وأشار إلى أنه يعلم أن الجميع يدرك كم كانت للأحداث الرياضة والدولية منها اليد الطولى والباع الكبير في إذابة العديد من الخلافات، وتقارب الثقافات وتلاقي الحضارات، "عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية، ترتفع وتتلاقى الرايات الوطنية والقومية، نتلقي بكم ومعكم على أرض الكنانة في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي يترقبها العالم الفترة المقبلة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن ظروف وملابسات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، تأتي في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهذا الأمر يمثل تحديا اضافيا أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.

وأوضح أن أوجه الإعجاز والإنجاز المتتالي الذي تشهده الدولة المصرية في شتى مجالات البناء والتنمية خلال الفترة الحالية يجعلنا نرى ما نحن بصدده اليوم امتداد طبيعيا لما آلت إليه الدولة المصرية العصرية الحديثة تحت القيادة الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأردف أنه تتضح بتلك الطفرة التي تشهدها مصر وبهذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على كافة الاصعدة الداخلية والخارجية الرسالة التي تحرص القيادة السياسية على بثها، والرسالة هي أن السلام الاجتماعي والتواصل الحضاري والتكامل الإنساني السبيل الوحيد للعيش في سلام ورخاء وهو الأمل أمام أبنائنا وشبابنا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وهو الأرث يجب أن نتركه للجيل القادم.

وتابع: "واثقون من خلال تضافر الجهود وحضوركم جميعا تنفيذ هذه البطولة العملاقة كي تكون نموذجًا فريدا ومرجعية للكثير من التفاصيل للعديد من دول العالم، أتمنى النجاح والتوفيق في خروج البطولة بشكل الذي يليق بشكل مصر والاستمتاع لجماهير الرياضة العالمية".